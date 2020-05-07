В Казахстане смягчены требования к рассадке пассажиров в самолетах

Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов прокомментировал смягчение требований по рассадке на борту самолета, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Специалистами санитарно-карантинного пункта Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте с 1 мая этого года проводится мониторинг среди прибывших авиапассажиров по возобновляемым внутренним авиарейсам, в том числе на наличие симптомов, не исключающих признаки COVID-19.

Следует отметить, что среди первых прибывших авиапассажиров результаты на COVID-19 датируются с 28 по 30 апреля.

По результатам проведенного мониторинга на 6 мая среди указанных авиапассажиров не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

Учитывая эти результаты, было исключено требование по рассадке пассажиров в самолете через одно пассажирское кресло в ряду с 7 мая текущего года. Принято соответствующее постановление главного государственного санитарного врача на транспорте. То есть, с 7 мая будет осуществляться полная загрузка на борту воздушного судна на внутренних авиарейсах.

При этом все другие санитарно-карантинные требования на внутренних авиарейсах оставлены без изменений, в том числе обязательные справки на COVID-19 (ПЦР).

В дальнейшем, как уже ранее было озвучено, требования будут пересмотрены в сторону смягчения с учетом стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.