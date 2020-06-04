За сутки в Казахстане выявлен 271 заболевший коронавирусом
По данным на 23:59 час. 3 июня 2020 года, за прошедшие сутки в Казахстане выявлен 271 заболевший коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,3%, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 55 (2,4%), город Алматы - 26 (1,0%), город Шымкент - 3 (0,3%), Карагандинская область - 68 (7,1%), Атырауская область - 35 (3,1%), Западно-Казахстанская область - 22 (3,0%), Алматинская область - 21 (5,5%), Восточно-Казахстанская область - 11 (7,4%), Жамбылская область - 7 (1,8%), Костанайская область - 7 (3,8%), Павлодарская область - 7 (3,2%), Актюбинская область - 4 (1,1%), Северо-Казахстанская область - 3 (4,9%), Акмолинская область - 1 (0,6%), Кызылординская область - 1 (0,2%).
Всего в стране выявлено 12067 заболевших.