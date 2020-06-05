"КазМунайГаз" проведет масштабную оптимизацию расходов

Казахстан 5 июня 2020 12:13 (UTC+04:00)
"КазМунайГаз" проведет масштабную оптимизацию расходов

Национальная компания "КазМунайГаз" сократит капитальные расходы и другие затраты на 730 миллиардов тенге в предстоящие пять лет. Об этом заявил председатель правления КМГ Алик Айдарбаев, передает Trend со ссылкой на Sputnik Казахстан.

"Мы приступили к оптимизации наших затрат в целом по группе компаний. Общие расходы были сокращены на сумму более 146 миллиардов тенге в 2020 году и более 730 миллиардов тенге на предстоящий пятилетний период. Эта работа продолжается на постоянной основе, думаем, что есть еще резервы для оптимизации", - сказал Айдарбаев на заседании совета по управлению ФНБ "Самрук-Казына", которое показали 4 июня в эфире республиканских телеканалов.

Елбасы Нурсултан Назарбаев отметил, что компания "КазМунайГаз" больше остальных ощутила на себе давление внешних факторов на фоне пандемии коронавируса.

"Беспрецедентное падение стоимости нефти на рынках сильно повлияло. Тем не менее показатели компании относительно стабильные. Самое главное – удалось сохранить непрерывный производственный процесс, и особо важно, что обошлось без сокращения производственного персонала и роста социальной напряженности. Это большая заслуга "КазМунайГаза", - отметил первый президент Казахстана.

Назарбаев поддержал предложения по реорганизации "КазМунайГаза" путем выделения "КазТрансГаз" и "КазТрансОйл" как дочерних компаний Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына".

Национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) – казахстанский оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана.

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