Число летальных случаев от коронавируса в Казахстане достигло 77: скончались еще 4 человека

Зарегистрированы 4 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Согласно информации, летальные исходы зарегистрированы в городе Нур-Султан - пациентка 1941 года рождения, в Павлодарской области - женщина 1971 года рождения, в Акмолинской области - мужчина 1977 года рождения и женщина 1952 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 77 летальных случаев.