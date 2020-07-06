На канале «Россия-24» состоялся показ передачи Михаила Гусмана «Формула власти», посвященный 80-летию Нурсултана Назарбаева (ВИДЕО)
БАКУ/Trend/ - Очередной выпуск передачи «Формула власти» первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана, который 6 июля транслировался на российском телеканале «Россия-24», был посвящен 80-летию первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
В передаче вспоминаются разговоры разных лет: вехи удивительной судьбы лидера нации - человека, который в прямом смысле слова стал мозгом и двигателем строительства нового государства.
Нурсултан Назарбаев оставил президентский пост 19 марта 2019 года, но остается самым уважаемым и авторитетным лицом в Казахстане.
Лента новостей
На канале «Россия-24» состоялся показ передачи Михаила Гусмана «Формула власти», посвященный 80-летию Нурсултана Назарбаева (ВИДЕО)
Завершились онлайн-собеседования по приему в I класс детей, не привлеченных в подготовительные группы
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии модульного госпиталя для лечения больных коронавирусом в Баку (ФОТО)
Минобороны Азербайджана: Нанесение удара по Ирану с использованием воздушного пространства Азербайджана - абсолютная ложь!
Фирудин Шушинский – борец с армянскими псевдоисториками. За его голову была назначена цена в 6 млн.дол. (ФОТО)
Из-за таких, как Арлем Дезир, деятельность ОБСЕ стала инструментом политических заказов отдельных стран
Президент Туркменистана утвердил стратегию выставочно-форумной деятельности на 2020-2025 годы и план её реализации