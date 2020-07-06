На канале «Россия-24» состоялся показ передачи Михаила Гусмана «Формула власти», посвященный 80-летию Нурсултана Назарбаева (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Очередной выпуск передачи «Формула власти» первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана, который 6 июля транслировался на российском телеканале «Россия-24», был посвящен 80-летию первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В передаче вспоминаются разговоры разных лет: вехи удивительной судьбы лидера нации - человека, который в прямом смысле слова стал мозгом и двигателем строительства нового государства.

Нурсултан Назарбаев оставил президентский пост 19 марта 2019 года, но остается самым уважаемым и авторитетным лицом в Казахстане.