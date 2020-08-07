908 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 980 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 502 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные) город Нур-Султан - 186 / 75, город Алматы - 175 / 111, город Шымкент - 26 / 15, Акмолинская область - 31 / 19, Актюбинская область - 2 / 0, Алматинская область - 46 / 36, Атырауская область - 44 / 41, Восточно-Казахстанская область - 92 / 29, Жамбылская область - 40 / 20, Западно-Казахстанская область - 58 / 22, Карагандинская область - 85 / 35, Костанайская область - 35 / 8, Кызылординская область - 33 / 18, Мангистауская область - 33 / 28, Павлодарская область - 22 / 6, Северо-Казахстанская область - 45 / 22, Туркестанская область - 27 / 17.
Всего в стране выявлено 96 922 заболевших.