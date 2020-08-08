907 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 907 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 445 без клинических проявлений, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан - 182 / 86, город Алматы - 155 / 101, город Шымкент - 12 / 10, Акмолинская область - 37 / 22, Актюбинская область - 8 / 3, Алматинская область - 40 / 27, Атырауская область - 24 / 21, Восточно-Казахстанская область - 94 / 39, Жамбылская область - 35 / 13, Западно-Казахстанская область - 51 / 21, Карагандинская область - 85 / 20, Костанайская область - 33 / 10, Кызылординская область - 26 / 9, Мангистауская область - 32 / 27, Павлодарская область - 15 / 4, Северо-Казахстанская область - 42 / 7, Туркестанская область - 36 / 25.

Всего в стране выявлено 97 829 заболевших.