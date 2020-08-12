В 194 километрах от Алматы произошло землетрясение

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 12 августа в 16 часов 3 минуты зарегистрировано землетрясение, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 194 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 10,7. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 41.87° с.ш. 75.41° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - отмечается на сайте СОМЭ.