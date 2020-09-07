В 80 стран мира планирует экспортировать сельхозпродукцию Казахстан

Казахстан планирует экспортировать сельхозпродукцию в 80 стран мира. Об этом сообщил глава минсельхоза Сапархан Омаров, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«На сегодня Казахстан экспортирует сельхозпродукцию на 3,2 млрд долларов в 67 стран мира. Кроме этого, мы сейчас планируем увеличить экспорт продукции меда и переработанного подсолнечного масла. Также предусматривается экспорт конины и говядины в Японию. Будем увеличивать экспорт в Китай, страны Ближнего Востока. Если на сегодня у нас экспортируется в 67 стран, думаю, что к концу года мы увеличим количество стран до 80», - сказал министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, отвечая на вопросы журналистов во время онлайн-брифинга в Правительстве.

Ранее министр рассказал о планируемом экспорте урожая.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разработать Национальный проект по развитию АПК на пятилетку. В рамках программы Глава государства дал задачу увеличить экспорт продукции АПК в два раза.