За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 67 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 67 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 5 город Алматы - 4 город Шымкент - 1 Акмолинская область - 2 Атырауская область - 4 Восточно-Казахстанская область - 30 Жамбылская область - 3 Западно-Казахстанская область - 3 Карагандинская область - 4 Костанайская область - 3 Кызылординская область - 2 Мангистауская область - 1 Северо-Казахстанская область - 4 Туркестанская область - 1.
Всего в стране выявлены 107 374 заболевших.
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