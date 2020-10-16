Численность населения Казахстана увеличилась на 1,3%
Численность населения Казахстана увеличилась на 237,5 тыс. человек или 1,3%, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
«Численность населения Казахстана на 1 сентября 2020 года составила 18785,0 тыс. человек, в том числе городского – 11066,2 тыс. человек (58,9%), сельского – 7718,8 тыс. человек (41,1%)», - сообщили в пресс-службе Комитета по статистике Казахстана.
По информации ведомства, по сравнению с 1 сентября 2019 года численность населения увеличилась на 237,5 тыс. человек или 1,3%.
«За рассматриваемый период наибольший общий прирост наблюдался в 3 регионах страны: в г.Алматы (63,1 тыс. человек), г.Нур-Султан (50,0 тыс. человек) и г.Шымкент (31,8 тыс. человек)», - пояснили в комитете.
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