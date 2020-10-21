В Нур-Султане состоялся Форум по наследию великого мыслителя Аль-Фараби

В столице Казахстана Нур-Султане в онлайн-режиме прошел международный форум «Созвучие цивилизаций на шелковом пути», посвященный 1150-летию со дня рождения великого мыслителя и ученого Абу Насра аль-Фараби, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Этот год для независимого Казахстана и всего тюркского мира особенный, исторический. На протяжении года мы отмечаем 175-летие великого Абая, 1150-летие великого мыслителя, философа Абу Насра аль-Фараби, 750-летие Великого улуса Алтын Орды и 2200-летие города Шымкента, который в этом году стал культурной столицей СНГ. Пользуясь случаем, мы выражаем благодарность всем международным организациям, иностранным партнерам, друзьям, которые внимательно следят за нашими мероприятиями и оказывают соответствующую поддержку», - сказал во время мероприятия государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев.

Он подчеркнул, что подобные проекты очень важны для подрастающего поколения.

«В частности, в этом юбилейном году проведена большая работа по определению наследия нашего земляка, великого мыслителя Аль-Фараби, его роли в истории мировой цивилизации, продвижению аль-Фараби как национального бренда», - отметил спикер.

«Подытоживая, можно сказать, что юбилейный год дал возможность Казахстану и всему миру заново открыть и увидеть в новом ракурсе значение наследия аль-Фараби для человечества. Очевидно, что достижения этого года в популяризации наследия великого мыслителя откроют путь к новым творческим научным проектам», - заключил К. Кушербаев.

Форум организован Международной Тюркской академией при поддержке Национальной академии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, а также Национальной комиссии Исламской Республики Иран.

В работе форума, проведенном в качестве итогового мероприятия в честь великого мыслителя, приняли участие ученые из 30 стран мира. Работа форума проходила с синхронным переводом на шесть языков мира и напрямую транслировалась в соцсетях.