В региональных стабфондах сформировано 25 тысяч тонн продовольствия – Минторговли Казахстана

В Казахстане в региональных стабилизационных фондах сформировано 25 тысяч тонн продовольствия и осуществлены форвардные договора на 30 тысяч тонн продовольствия. Об этом в ходе онлайн пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал заместитель директора департамента внутренней торговли МТИ РК Ерлан Ешназаров, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день Министерство торговли и интеграции проводит мониторинг на социально-значимые продовольственные товары. Это 19 товаров, на которые с начала года цены увеличились на 4,2 %. Вместе с тем, начиная с мая по сентябрь, цены постепенно начали падать, в мае рост цен составил 0,1 % , а в июне и июле цены не поднимались. В августе цены уменьшились на 0,3 %. В сентябре цены уменьшились на 0,4 %. С мая снижение цен на социально значимые товары дало общее понижение цен в размере 1,3 %. На сегодняшний день министерство согласно закону «О регулировании торговой деятельности» и правилам внутренней торговли осуществляет регулирование цен только на социально значимые товары. На другие товары субъекты бизнеса сами устанавливают цены», - пояснил спикер.

По его словам, Министерством торговли и интеграции, местными исполнительными органами принимаются несколько мер для стабилизации цен. Один из самых эффективных инструментов - формирование стабилизационных фондов.

«Во-первых, формирование стабилизационных фондов. По состоянию на 1 октября, в Казахстане в региональных стабилизационных фондах сформировано 25 тысяч тонн продовольствия и осуществлены форвардные договора на 30 тысяч тонн продовольствия. Стабилизационные фонды, начиная с 2019 года, по закупу и реализации получили свободу действий. Это на сегодняшний день один из самых эффективных инструментов сдерживания цен», - отметил Ерлан Ешназаров.

Второй инструмент – предоставление субъектам предпринимательства и торговли льготных займов, оборотной схемы.

«Оборотная схема является одной из самых действенных мер. На сегодня по всему Казахстану выдано более 14 млрд тенге на оборотную схему. Эта схема представляет собой механизм, когда социальные предпринимательские корпорации финансируют субъекты торговли под 0,01 %. Взамен субъекты бизнеса берут на себя обязательство по установлению фиксированных цен. Кроме того, в закон «О регулировании торговой деятельности» и в Правила внутренней торговли внесены некоторые поправки, которые тоже предоставляют возможность местным исполнительным органам регулировать цены на социально значимые товары», - добавил Ерлан Ешназаров.

По его словам, к этим мерам относятся установление предельной торговой надбавки в размере не более 15 %, предоставление не менее 30% полученного пространства в торговых сетях, меры антимонопольного регулирования. Помимо перечисленного, внесены поправки в части проверок субъектов торговли на предмет установления цен на социально-значимые продовольственные товары. Кроме того, правилами внутренней торговли местными исполнительными органами предусмотрено установление предельных цен на социально-значимые продовольственные товары, которые позволяют сдерживать цены во время их пикового роста и в межсезонье.