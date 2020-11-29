214 пациентов с коронавирусом в Казахстане находятся в тяжелом состоянии - Минздрав

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 12 651 человек, среди которых 895 детей, сообщает официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения Казахстана, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

В стационарах находится 3 392 пациента, на амбулаторном уровне – 9 259 человек. 214 человек находятся в тяжелом состоянии, 32 – в крайней степени тяжести, 32 - на аппаратах ИВЛ.