Казахстан, Россия договорились о мерах по восстановлению экосистемы трансграничных рек

Сегодня в Москве состоялась встреча Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзума Мирзагалиева с Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александром Козловым, передает Trend со ссылкой на министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

В ходе встречи был подписан ряд стратегически важных документов в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Среди принятых документов в рамках официальной встречи – Программа российско-казахстанского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал на 2021-2024 годы.

По словам Магзума Мирзагалиева, за последние годы наблюдается снижение стока воды в реке Урал, что привело к деградации пойменных нерестилищ и, как следствие, негативно отразилось на воспроизводстве осетровой породы рыб Каспийского моря.

Обмеление Урала является общей актуальной экологической проблемой наших стран. Эта ситуация в целом повлияла на ухудшение флоры и фауны бассейна реки. Поэтому, в целях смягчения последствий, необходим комплексный подход в регулировании речного стока, особенно в паводковый период. Уверен, принятая Программа способствует достижению эффективных результатов в данном направлении и, в целом, позволит сохранить экосистему бассейна реки Урал», - подчеркнул Магзум Мирзагалиев.

Отметим, Программа по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал на 2021-2024 годы включает в себя такие важные мероприятия как разработка научно-обоснованных предложений по восстановлению экосистемы, инвентаризация и выявление источников загрязнения, реконструкция водопропускных сооружений, очистка и восстановление водных объектов бассейна. Кроме того, в рамках Программы будет сформирован перечень мероприятий, направленных на оздоровление бассейна реки Урал.

«Каждый пункт в Программе является результатом комплексной и масштабной работы экспертов двух стран. Для ее принятия был сделан подробный анализ текущей ситуации и перспектив после ее реализации. Это огромная совместная работа. Считаем важным в этой сфере продолжение сотрудничества российских и казахстанских специалистов. Мы, в свою очередь, готовы и в дальнейшем прилагать усилия для достижения положительных результатов в улучшении ситуации в бассейне реки Урал», - добавил министр экологии Казахстана.

Важным пунктом в повестке дня встречи было также принятие Программы сотрудничества двух стран по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Иртыш на 2021-2024 годы. Программа предусматривает комплекс мероприятий по решению актуальных вопросов. В рамках Программы предполагается реконструкция водопропускных сооружений для улучшения водообмена в бассейне реки Иртыш, очистка и восстановление водных объектов, совместная работа экспертов двух стран по гидрохимическому и гидрологическому состоянию бассейна реки, просвещение, развитие волонтерства и другие мероприятия.