В Казахстане предлагают создать министерство строительства

Создать министерство строительства предлагают в Союзе строителей Казахстана, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Отчетная конференция Союза строителей Казахстана состоялась в Нур-Султане, в ходе которого Союзом планируется подписать хартию от делового сообщества строительной отрасли. Как рассказал председатель РОЮЛ «Союз строителей Казахстана» Талгат Ергалиев, в хартии представлены несколько предложений.

«Есть обращение к Правительству, мы хотим выпустить хартию, в которой поднимается вопрос дефицита рабочих кадров, создания саморегулируемых организаций (СРО) в строительной отрасли, разработки и принятия градостроительного кодекса РК», - сказал Талгат Ергалиев в рамках отчетной встречи Союза в столице.

В хартии Союза также есть предложение по созданию министерства строительства.

«Есть вопрос по созданию министерства строительства РК. У нас такого министерства нет, есть Комитет по делам строительства. Строительство - сфера большая, и нам нужно создать министерство. В целом создание - сложная проблема, но нужно сесть и подумать, как это можно сделать. В данное время в Комитете есть два управления и два департамента, которые не успевают осваивать большой объем работы. В самом Министерстве индустрии и инфраструктурного развития много направлений. А строительство - та часть экономики, которая создает бюджет», - считает глава Союза строительной отрасли.

Отметим, что в ходе отчетной конференции Талгат Ергалиев единогласно был переизбран председателем президиума Союза строителей Казахстана.