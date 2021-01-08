Миссия наблюдателей от ШОС начала работу по мониторингу выборов в Казахстане

7 января 2021 года Миссия от Шанхайской организации сотрудничества по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан начала работу по наблюдению за выборами депутатов в Мажилис Парламента Республики Казахстан, намеченных на 10 января с.г, передает Trend со ссылкой на ШОС.

В составе Миссии аккредитовано 15 наблюдателей — представителей законодательных, избирательных органов, дипломаты государств-членов ШОС, а также должностные лица Секретариата ШОС.

Миссию возглавляет заместитель Генерального секретаря ШОС Чжан Хайчжоу. В день выборов члены Миссии посетят Посольство Республики Казахстан в Китайской Народной Республике, где развернут наблюдательную работу за ходом голосования граждан Казахстана, находящихся за рубежом.

Вместе с тем, для получения наиболее полного представления о ходе избирательного процесса на территории Казахстана представители Миссии от государств-членов ШОС приступили к работе по мониторингу хода избирательного процесса в г.Нур-Султане и в других населённых пунктах Казахстана.

Работа Миссии будет сосредоточена на изучении готовности избирательных участков в оставшиеся до официального дня выборов время, наблюдении за ходом голосования, организации процесса на избирательных участках, подсчёте голосов, а также на опросах проголосовавших избирателей, представителей кандидатов и других наблюдателей.