В Казахстане подписан закон, направленный на модернизацию ветеринарной службы

Основной целью Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ветеринарии» является дальнейшее совершенствование деятельности в области ветеринарии и устранение пробелов, противоречий и коллизий в правовом регулировании в области ветеринарии, передает Trend со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Казахстана.

Закон, подписанный Главой государства 5 января 2021 года, предусматривает поправки, направленные на:

- наделение уполномоченного органа в области ветеринарии компетенцией по разработке и утверждению порядка использования технических средств для фото- и видеосъемки при осуществлении государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора;

- наделение государственных ветеринарно-санитарных инспекторов правом осуществлять фото- и видеосъемку, использовать технические средства (оборудование, приборы, средства измерений, устройства, инструменты и иные технические средства) при проведении государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора.

Эти меры позволят исключить возможности для возникновения причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Также новый нормативный правовой акт вводит выдачу ветеринарных паспортов в форме электронного документа из базы данных по идентификации сельскохозяйственных животных. Это позволит:

- обеспечить соответствие сведений в ветеринарном паспорте и базе данных по идентификации сельскохозяйственных животных;

- исключить функции МИО по закупу и затраты государственного (местного) бюджета на закуп услуг по изготовлению ветеринарного паспорта.

Кроме того, закон предусматривает корректировку норм, связанных с осуществлением государственного ветеринарно-санитарного, карантинного фитосанитарного контроля и надзора в автомобильных пунктах пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза.