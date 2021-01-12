Правящая партия Казахстана "Нур Отан" победила на выборах в парламент

Правящая партия Казахстана "Нур Отан ("Свет Отечества") победила на выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента), которые прошли 10 января, набрав 71,09% голосов. Об этом во вторник сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров, представляя итоги голосования, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Распределение голосов следующее: партия "Нур Отан" - 5 млн 148 тыс. 74 голоса, или 71,09%", - рассказал Петров.

Партии "Ак жол" ("Светлый путь") (10,95% голосов) и Народная партия Казахстана (9,10%) также проходят в парламент по итогам выборов депутатов Мажилиса.

"Таким образом, семипроцентный барьер преодолели три политические партии: Народная партия Казахстана, партия "Нур Отан", Демократическая партия Казахстана "Ак жол". Указанные партии допущены к распределению мандатов", - рассказал Петров.

"Нур Отан" получит в новом составе парламента 76 мандатов, остальные две партии - 12 и 10 мест.