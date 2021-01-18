Свыше тысячи заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 003 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 125, город Алматы - 97, город Шымкент - 19, Акмолинская область - 99, Актюбинская область - 21, Алматинская область - 94, Атырауская область - 71, Восточно-Казахстанская область - 28, Жамбылская область - 24, Западно-Казахстанская область - 47, Карагандинская область - 62, Костанайская область - 74, Кызылординская область - 5, Мангистауская область - 17, Павлодарская область - 155, Северо-Казахстанская область - 55, Туркестанская область - 10.
Всего в стране выявлены 169 099 заболевших.
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