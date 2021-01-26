Национальный план развития до 2025 года разработали в Казахстане. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«На особом контроле Правительства находится осуществление стратегических инициатив Елбасы – Стратегии «Казахстан-2050», 100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ, а также Вашего Послания и Предвыборной программы партии «Nur Otan», - сказал Аскар Мамин, обращаясь к Главе государства.

Глава Кабмина добавил, что для практической реализации стратегических и программных документов разработан Национальный план развития до 2025 года.

«Этот документ будет являться ключевым ориентиром на среднесрочную перспективу в работе Правительства для повышения социального благополучия населения через обеспечение устойчивого и качественного роста экономики», - подчеркнул Аскар Мамин.

Премьер добавил, что с учетом поставленных стратегических задач Правительством определены семь основных направлений на 2021 год, предусматривающих повышение самодостаточности экономики, привлечение качественных инвестиций, развитие предпринимательства, инфраструктуры, качественную цифровизацию, повышение доходов населения и обеспечение занятости, а также развитие конкурентоспособного человеческого капитала.