Число зарегистрированных случаев коронавируса в Казахстане превысило 180 тысяч
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 397 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 147, город Алматы - 139, город Шымкент - 10, Акмолинская область - 213, Актюбинская область - 6, Алматинская область - 64, Атырауская область - 70, Восточно-Казахстанская область - 53, Жамбылская область - 23, Западно-Казахстанская область - 95, Карагандинская область - 78, Костанайская область - 141, Кызылординская область - 11, Мангистауская область - 10, Павлодарская область - 219, Северо-Казахстанская область - 108, Туркестанская область - 10.
Всего в стране выявлены 181 117 заболевших.
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