Объем экспорта сельхозпродукции в Туркестанской области Казахстана в 2020 году превысил $100 млн

Казахстан 16 февраля 2021 21:14 (UTC+04:00)
Объем экспорта сельхозпродукции в Туркестанской области Казахстана в 2020 году превысил $100 млн

В Послании первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции» в 2018 году Елбасы поручил за 5 лет увеличить производительность труда в агропромышленном комплексе. Также Нурсултан Назарбаев поручил в 2,5 раза нарастить экспорт переработанной сельскохозяйственной продукции. По итогам работы в прошлом году объем экспорта обработанной сельхозпродукции в Туркестанской области вырос в 5 раз и составил 105,1 млн. долл. США, сообщает пресс-служба областного акимата, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Как отметили в ведомстве, в этом году работа в данном направлении продолжится. Таким образом, в Туркестанской области пятилетний план перевыполнен в кратчайшие сроки - это было отмечено на еженедельном аппаратном совещании под председательством акима области Умирзака Шукеева.

Глава управления сельского хозяйства Нурбек Бадыраков сообщил о ходе выполнения государственной программы развития агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 годы.

Он отметил, что производительность труда на одного работника в агропромышленном комплексе увеличилась в 2,2 раза. Объем валового продукта вырос в 1,8 раза,​ достигнув 729,7 млрд. тенге. Привлеченных инвестиций в сферу сельского хозяйства стало больше в 8,7 раза по сравнению с 2015 годом - это 58,1 млрд. тенге. Объем инвестиций в основной капитал производства продуктов питания вырос в 3 раза (9,5 млрд. тенге).

На 13% увеличилось поголовье скота в области за два года. По импорту и породному преобразованию маточного поголовья КРС Туркестанский регион занимает второе место в стране. Для этого в течение трёх лет приобрели около 20 тыс. голов скота. За два года рост валового поголовья составил 8,5%. В этом году данный показатель станет гораздо больше.

Также в области ремонтируют и очищают от мусора водоканалы, а в ближайшее время их все оцифруют. Аким региона Умирзак Шукеев поручил сделать это в кратчайшие сроки. На руководителей всех районов и городов он возложил ответственность за механическую очистку, бетонирование и ремонт водоканалов.

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