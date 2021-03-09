За сутки в Казахстане выявлен 571 заболевший коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 571 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 61, город Алматы - 118, Акмолинская область - 72, Актюбинская область - 3, Алматинская область - 38, Атырауская область - 27, Восточно-Казахстанская область - 18, Жамбылская область - 17, Западно-Казахстанская область - 39, Карагандинская область - 35, Костанайская область - 50, Мангистауская область - 3, Павлодарская область - 63, Северо-Казахстанская область - 24, Туркестанская область - 3.
Всего в стране выявлено 219325 заболевших.
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