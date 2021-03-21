В Казахстане начал свое вещание телеканал «Turkistan»

Сегодня с 7 часов телеканал «Turkistan» начал своё вещание в спутниковой сети «Отау ТВ» и кабельным сетям, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Международный телеканал «TURKISTAN», созданный по поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева, станет каналом вещания в информационном пространстве тюркоязычных государств на трех языках.

В эфире телеканала - актуальная информация и интересные программы, сериалы и документальные фильмы.

Для зрителей предусмотрены утренняя информационно-развлекательная программа «Salem», новостная лента «Turkistan times», программы «Ғибрат», «Әпсана», «Жан сарайы».

Телеканал «Turkistan» планирует стать «золотым мостом» для обмена информацией между тюркоязычными странами и формирования единого общего медиапространства.