В Казахстане начал свое вещание телеканал «Turkistan»
Сегодня с 7 часов телеканал «Turkistan» начал своё вещание в спутниковой сети «Отау ТВ» и кабельным сетям, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Международный телеканал «TURKISTAN», созданный по поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева, станет каналом вещания в информационном пространстве тюркоязычных государств на трех языках.
В эфире телеканала - актуальная информация и интересные программы, сериалы и документальные фильмы.
Для зрителей предусмотрены утренняя информационно-развлекательная программа «Salem», новостная лента «Turkistan times», программы «Ғибрат», «Әпсана», «Жан сарайы».
Телеканал «Turkistan» планирует стать «золотым мостом» для обмена информацией между тюркоязычными странами и формирования единого общего медиапространства.
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