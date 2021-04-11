Более 70 марок гомополимеров и сополимеров будут выпускать в Казахстане

Заместитель Премьер-Министра Казахстана Роман Скляр рассказал о запланированных к реализации проектах на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк», передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

«На сегодня на территории СЭЗ НИНТ зарегистрировано 10 участников, из них 1 проект введен в эксплуатацию (в 2015 году – ТОО «Полимер Продакшн» – проект по производству полимерной продукции), 3 проекта на стадии строительства и оставшиеся на стадии проектирования. По состоянию на 31 марта 2021 года общий прогресс реализации газохимического комплекса по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн/год и стоимостью 2,6 млрд. долл. США составляет 84%. После запуска данного проекта будут выпускаться 76 марок гомополимеров и сополимеров, которые позволят обеспечить полностью внутреннюю потребность и экспорт», - сообщил в своем ответе на депутатский запрос Роман Скляр.

Также, по его словам, на завершающей стадии строительство производственной инфраструктуры СЭЗ НИНТ, в которую входят проекты по строительству газотурбинной электростанции, установки водоподготовки и очистки стоков, установки по производству технических газов.

«Следует отметить, что нефтегазохимические проекты являются капиталоемкими и технически сложными, что требует проведения определенных видов работ, в том числе по привлечению финансирования, обеспечению сырьем, получению лицензионной технологии, обеспечению соответствующими инфраструктурными объектами и сбыту готовой продукции. После проведения данных работ возможно проектирование и строительство данных заводов, которое занимает довольно длительное время», - отметил зампремьера.

С начала функционирования СЭЗ НИНТ по состоянию на 1 марта 2021 года:

- объем производства продукции составил около 22 млрд. тенге, в том числе объем экспорта – 15,3 млрд. тенге;

- общий объем вложенных инвестиций – порядка 830 млрд. тенге, в том числе частных инвестиций – 668 млрд. тенге, бюджетных инвестиций – 162 млрд. тенге;

- создано около 3,5 тысяч постоянных и временных рабочих мест.