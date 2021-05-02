За сутки в Казахстане выявлены 2804 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2 804 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 325 499 заболевших, 3 717 человек скончались.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 607 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 278 584.