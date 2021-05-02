За сутки в Казахстане выявлены 2804 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2 804 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлены 325 499 заболевших, 3 717 человек скончались.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 607 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 278 584.
Антикризисный план: как спасать гостиничный бизнес – отельер международного класса Анар Агаев (ФОТО)
Лента новостей
В Азербайджане снимут фильм о турецкой журналистке Фульи Озтюрк, ставшей очевидцем 44-дневной Отечественной войны
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Азада Рагимова
Кто в Азербайджане лучше всех читает поэзию Низами Гянджеви? – Жюри конкурса Sənsiz назвало победителей (ФОТО/ВИДЕО)
Назван срок сдачи в эксплуатацию строящихся в Габале и Шамкире детских реабилитационных центров (ФОТО)
Туркменистан и Татарстан обладают потенциалом для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества