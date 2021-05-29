1 688 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 688 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 383 595 заболевших, из них скончались 3 903.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 658 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 351 086.