Казахстан, Россия готовы к работе по дальнейшему наполнению конкретным содержанием межпарламентского сотрудничества

Казахстан 27 июня 2021 22:55 (UTC+04:00)
Казахстан, Россия готовы к работе по дальнейшему наполнению конкретным содержанием межпарламентского сотрудничества

Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев встретился с Председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко, прибывшей сегодня в Казахстан с официальным визитом. Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Открывая встречу, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что отношения между нашими странами развиваются в полном соответствии с духом и принципами Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке.

"За прошедшие годы заложен прочный фундамент нашего стратегического партнерства. Этому, прежде всего, содействуют личные дружеские отношения и доверительный диалог, сложившиеся между Президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым и Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Приоритетное внимание укреплению казахстанско-российских отношений продолжает уделять Первый Президент Казахстана-Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев", – подчеркнул Председатель Сената.

В ходе двусторонней встречи в стенах Сената собеседники обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Валентина Матвиенко в своем выступлении отметила позитивную динамику межпарламентского сотрудничества.

"Важно, что мы, также как Главы наших государств и Правительств взаимодействуем на различных международных парламентских площадках, в том числе Межпарламентской Ассамблее. На самом деле делегация Казахстана очень активно и эффективно работает в составе Межпарламентской Ассамблеи, и с точки зрения разработки модельных Законов. Ваши эксперты и учёные принимают участие и в мониторинговых миссиях, и комиссиях Межпарламентской Ассамблеи СН Г", – сказала Председатель Совета Федерации.

В ходе встречи стороны отметили важность законодательной поддержки многопланового сотрудничества двух стран, а также обсудили меры, предпринимаемые Казахстаном и Россией по борьбе с пандемией коронавируса, вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Большое внимание в ходе переговоров было уделено усилению межпарламентского взаимодействия. Предложение Маулена Ашимбаева – укрепить взаимодействие между Палатами для обсуждения и реализации совместных мер по решению вопросов экологии, цифрового развития, науки и по другим направлениям.

"Мы готовы к работе по дальнейшему наполнению конкретным содержанием нашего межпарламентского сотрудничества . Все обсуждаемые в рамках визита вопросы являются конкретными, актуальными и перспективными с точки зрения расширения сотрудничества двух стран", – сказал Председатель Сената.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в Сенате заинтересованы в укреплении взаимодействия парламентариев по обмену опытом в сфере законодательного обеспечения развития агропромышленного комплекса. По словам Председателя Палаты, агропромышленный комплекс мог бы стать одним из драйверов экономического развития Казахстана, поэтому сенаторы определили для себя эту сферу как один приоритетов.

Маулен Ашимбаев также назвал перспективным направлением сотрудничества – законодательную поддержку развития науки.

"В современном мире наука стала одним из непосредственных факторов развития отраслей экономики и государства в целом. Важной задачей является повышение прикладной отдачи от научных исследований. Мы в Сенате сейчас ведем работу по изменению и совершенствованию Закона о «Науке». Было бы полезно нашим сенаторам из профильного комитета обменяться опытом с российскими парламентариями по этому вопросу", – отметил Спикер Сената.

По его словам, в этих целях следует активнее практиковать совместные онлайн-заседания соответствующих комитетов, а также наладить обмен опытом в экспертно-аналитической сфере.

Отметим, что завтра в рамках официального визита делегации российских депутатов должно состояться 16-е заседание Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента Республики Казахстан и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

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