Казахстан планирует полное обеспечение внутреннего рынка отечественными стройматериалами

В 2023 году должны выйти на планируемую мощность по снижению импортозависимости и практически 100 процентному обеспечению внутреннего рынка отечественными стройматериалами.

Об этом на брифинге в СЦК рассказал первый вице-министр МИИР РК Каирбек Ускенбаев, передает Trend.

Казахстанские производители обеспечивают потребность внутреннего рынка в базовых строительных материалах - бетон, цемент, стеновые материалы. Действующая проектная мощность производства арматуры отечественных заводов составляет 1,9 млн тонн, ежегодная внутренняя потребность составляет 1,2 млн. тонн. Однако, из-за дефицита лома фактически заводы обеспечивают внутренний рынок только на 60%. Кирпич производят одно крупное предприятие, 11 средних и 276 малых. Но и они закрывают всего 62% потребности внутри страны. Хотя в прошлом году увеличили объём производства почти в 2 раза.

По его словам, наблюдается и увеличение импорта кирпичей. Это связано с резким увеличением объёмов потребления на внутреннем рынке. Для увеличения доли отечественного производства, планируется до конца 2022 года увеличить их производство до 440 млн штук в год.

«В целях снижения импортозависимости и недопущения резкого колебания цен на строительные материалы Министерством на 2021-2025 годы приняты программы по развитию строительной индустрии. Мы провели полный анализ потребности в строительных материалах на последующие 5 лет. В первую очередь, выделили импортируемые материалы, по ним подготовили 22 проекта на сумму 360 млрд тенге. Планируем строительство данных заводов в течение 2021-2022 годов и в 2023 году выйти на планируемую мощность по снижению импортозависимости и практически 100%-ному обеспечению внутреннего рынка отечественными стройматериалами», - рассказал о главном инструменте реализации планов представитель ведомства.