Заболеваемость коронавирусом в Казахстане снизилась в 3,2 раза, летальность - в 2,7 раз

Министр здравоохранения РК Алексей Цой доложил об эпидемиологической ситуации в Европе и Казахстане, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Всего в мире зарегистрировано более 230 млн случаев КВИ, за сутки регистрируется более 300 тысяч случаев, умерло более 4,7 млн человек. По данным Европейского региона ВОЗ за последние две недели из 54 стран в 22 странах отмечается рост заболеваемости. За последние 14 дней наибольший прирост заболеваемости отмечался в Украине, где за неделю заболеваемость выросла более, чем на 100%, в Польше, Венгрии и Молдове – до 77%, в Армении, Турции, Беларуси – от 16% до 30%», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

По его словам, снижение прироста заболеваемости отмечается в 32 странах ЕвроВОЗ, в том числе в Испании - на 57%, в Швейцарии, Франции и Азербайджане - на 40%, в Кыргызстане на - 36%, в Грузии - на 32%, Италии - 28%, в Израиле - на 21%, в Германии – 18%.

«В Казахстане также отмечается снижение заболеваемости, так за последние две недели заболеваемость снизилась на 36%», - заключил министр.

Отмечается, что в стране в 2,7 раз снизилась смертность от коронавируса.

По последним данным за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 719 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в стране выявлены 880 709 заболевших, из них скончались 11 100 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 781 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 815 664.