В Казахстане за неделю зафиксирован нулевой рост цен на социально значимые продукты питания

За прошедшую неделю по Казахстану общий индекс роста цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,0%, передает Trend со ссылкой на правительство.

За счет принятых мер отмечается снижение цен на морковь (-3,1%), лук (-2,2%), картофель (-0,8%). Цены на творог, масло подсолнечное, рис и соль не изменились. Финансирование «оборотной схемы» в регионах достигло 46,6 млрд тенге. Целевой уровень обеспечен на 93,2%.

Эффективная работа по «оборотной схеме» отмечается в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции вынесло 6 уведомлений по признакам злоупотребления доминирующим положением в части применения разных цен: в Северо-Казахстанской области производителям куриных яиц, г.Нур-Султан - оптовому поставщику куриных яиц, Актюбинской области - оптовому поставщику мяса кур, за антиконкурентные согласованные действия в части поддержания цен - производителям куриных яиц в Алматинской области.

Заключены 4 акта антимонопольного комплаенса с производителями и торговыми сетями в Кызылординской и Западно-Казахстанской областях. В целом, по республике заключено 139 актов антимонопольного комплаенса. Вынесено 6 предостережений по Западно-Казахстанской области о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства за публичное заявление о возможном повышении цен производителям мяса и яиц кур, хлеба и муки, макаронных изделий. По предварительным данным, усматриваются признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны птицефабрик.

За повторные нарушения в течение одного календарного года с момента вынесения уведомлений будут проведены расследования.

Премьер-Министр поручил акимам регионов осуществлять контроль цен и принимать соответствующие оперативные меры по каждой позиции социально значимых продуктов питания, в ручном режиме обеспечить своевременные поставки продовольственных товаров на полки магазинов для избежания роста цен.

С учетом завершения сбора урожая и приближающихся праздников, акиматам поручено в недельный срок довести обеспеченность регионов мукой до 100%, пополнить запасы по основным овощам в соответствии с ранее утвержденными нормативами, а также обеспечить заключение договоров форвардных закупок между торговыми сетями и производителями без посреднических звеньев.