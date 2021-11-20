На 25% вырос транзит контейнеров через Казахстан

По итогам 10 месяцев 2021 года транзитные перевозки контейнеров через Казахстан составили свыше 880 тыс. двадцатифутовых эквивалента (ДФЭ). Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2020 года, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«В целом, транзит грузов через территорию Казахстана железнодорожным транспортом соответствует показателю уровня прошлого года.

Одним из популярных направлений грузоперевозок являются маршруты Китай- Европа – Китай. В январе - октябре объем перевозок в данном направлении вырос на 36% к прошлому году», - говорится в сообщении КТЖ.

Грузоперевозки через порты Каспийского региона с января по октябрь текущего года увеличились на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 4,6 млн тонн.

Объем перевозок через порт Актау превзошел показатели аналогичного периода 2020 года на 15% (более 2,9 млн тонн).

Экспорт зерна через морские порты за 10 месяцев 2021 года вырос, по сравнению с прошлым годом, на 56% и превысил 1,2 млн тонн.