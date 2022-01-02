457 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 457 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Таким образом, всего в стране выявлен 988 770 заболевших, из них скончались 13 020 человек.

За прошедшие сутки в Казахстане 440 человек выздоровели от коронавирусной инфекции и общее число выздоровевших в стране составило 961 213.