457 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 457 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
Таким образом, всего в стране выявлен 988 770 заболевших, из них скончались 13 020 человек.
За прошедшие сутки в Казахстане 440 человек выздоровели от коронавирусной инфекции и общее число выздоровевших в стране составило 961 213.
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