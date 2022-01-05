Генпрокуратура Казахстана призвала граждан соблюдать законные требования правоохранителей

Генеральная прокуратура Казахстана призвала жителей республики соблюдать законные требования сотрудников органов внутренних дел и оказывать им необходимое содействие. Об этом говорится в опубликованном в среду обращении заместителя генерального прокурора Булата Дембаева, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ведомстве напомнили, что в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан указами президента Касым-Жомарта Токаева на территории города Алма-Аты, Алма-Атинской и Мангистауской областей введено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд ограничений.

"В целях обеспечения законности, руководствуясь статьей 31 закона "О прокуратуре", призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать законные требования сотрудников органов внутренних дел и уполномоченных органов, оказывать им необходимое содействие", - следует из обращения.