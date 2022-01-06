Аэропорт Актобе снова работает в штатном режиме, сообщил телеканал «Хабар 24», передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ»

«Аэропорт Актобе освободили от занимавших его бандформирований. Об этом заявили в местном акимате. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, сейчас она работает в штатном режиме. Рейсы выполняются по графику», - говорится в сообщении телеканала.

Также стало известно об отмене всех рейсов группы компаний Air Astana до 7 января.

«Все рейсы отменены до 7 января 14:00 часов в связи с отсутствием интернета, который необходим для проведения инженерных проверок и записи при подготовке самолетов к полетам», - прокомментировали в пресс-службе авиакомпании.

Ранее сообщалось, что временно приостановлена работа аэропортов в Алматы, Актобе и Актау.