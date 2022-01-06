Назван ущерб бизнесу Казахстана в результате беспорядков

БАКУ /Trend/ - Общая сумма ущерба от беспорядков в Казахстане составила, по приблизительным подсчетам, 40 миллиардов тенге (92,5 миллиона долларов), в том числе 39,5 миллиарда тенге только в Алматы (91,4 миллиона долларов), передает в четверг Trend со ссылкой на Национальную палату предпринимателей Казахстана "Атамекен".

Отмечается, что на 17:00 (GMT +4) 6 января всего выявлено около 300 пострадавших субъектов, расположенных на 43 объектах (из них 12 ТРЦ и торговые дома).

В основном ущерб нанесен субъектам в сферах торговли, общественного питания, транспорта, услуг, а также в финансовом секторе (в частности, банкоматы). По информации ассоциации «КОРАМСАК», в городе Алматы разграблено шесть оружейных магазинов (ТОО «Корган-центр», ТОО «Арма-56», ТОО «Анна-16», ТОО «Анна», ТОО «Оружейник», ТОО «Pro-Hunt»).

«При этом оценить ущерб большинства арендаторов не представляется возможным, поскольку отсутствует доступ в данные объекты. Материальный характер ущерба в основном заключается в порче фасадов, доступных помещений, а также имеют место многочисленные факты краж дорогостоящей техники, оборудования, предметов интерьера, товарных запасов», - говорится в сообщении.