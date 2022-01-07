В Алматы продолжается зачистка города от "бандформирований"

Казахстан 7 января 2022 06:54 (UTC+04:00)
В Алматы продолжается зачистка города от "бандформирований"

В Алматы продолжается зачистка города от бандформирований, сообщил в пятницу государственный телеканал "Хабар 24", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Вторые сутки продолжается в Алматы зачистка мегаполиса от бандформирований", - говорится в сообщении телеканала.

Ранее МВД Казахстана сообщало, что погибли 18 силовиков, 748 сотрудников силовых структур получили ранения.

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