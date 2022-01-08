МО РФ: В Ивановской области военнослужащие и техника ВДВ готовятся к вылету в Казахстан

Погрузка военнослужащих и техники ВДВ на военно-транспортные самолеты Ил-76, отправляющиеся в Казахстан, началась на аэродроме в Ивановской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На аэродроме в Ивановской области началась погрузка военнослужащих и техники ВДВ на военно-транспортные самолеты Ил-76, убывающие в Республику Казахстан. Самолетами военно-транспортной авиации планируется выполнить более 20 самолето-рейсов", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что по прибытии военнослужащие российского миротворческого контингента приступят к выполнению задач.

Подразделения российских миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), уже находящиеся в Казахстане, "после уяснения обстановки приступили к выполнению поставленных задач", добавили в военном ведомстве.