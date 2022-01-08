Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана Карима Масимова задержали по факту госизмены

Спецслужбы Казахстана задержали бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности Казахстана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица", - говорится в сообщении.

56-летний Масимов был освобожден от должности председателя КНБ указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 5 января. Новым руководителем комитета в тот же день был назначен бывший начальник Службы государственной охраны Ермек Сагимбаев.

7 января в эфире телеканала "Хабар-24" доктор политических наук, дипломат и общественный деятель Казахстана Ермухамет Ертысбаев заявил, что масштабы попытки государственного переворота в Казахстане свидетельствуют о предательстве в высших эшелонах власти страны. По его словам, в КНБ скрывали информацию о расположенных в горах тренировочных лагерях экстремистов. Ертысбаев также отметил, что за 40 минут до нападения бесчинствующих лиц на аэропорт Алма-Аты был отдан приказ полностью снять его охрану.