10 января объявлено Днем общенационального траура в Казахстане

БАКУ/Trend/ - В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура. Как сообщает Trend, об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.