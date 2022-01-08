10 января объявлено Днем общенационального траура в Казахстане
БАКУ/Trend/ - В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура. Как сообщает Trend, об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.
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