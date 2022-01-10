БАКУ /Trend/ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о постепенной нормализации жизнедеятельности Алматы, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ»

Аким города подчеркнул, что благодаря решительным действиям Президента удалось предотвратить развал страны. Казахстан устоял и всему миру доказал, что невозможно разрушить и уничтожить нашу страну и народ.

«Мы еще раз убедились, что казахстанцы в сложные времена становятся сплоченными и действуют как единый кулак. Благодарю алматинцев за проявленные во время беспорядков спокойствие и мужество, за ту помощь, которую вы нам оказываете», - сказал Сагинтаев.

Городской штаб по восстановлению жизнеобеспечения Алматы работает в круглосуточном режиме. Все службы города работают в тесном взаимодействии с Антитеррористическим центром. Все вопросы решаются согласованно и постепенно город возвращается к нормальной жизни. Ведется уборка территории во всех районах города. С улиц вывезено более 200 тонн мусора, со дворов - более тысячи тонн ТБО.

Коммунальные службы заходят на обезвреженные военнослужащими территории. Правоохранительными органами продолжается зачистка города. Необходимо отметить, что все эти дни система жизнеобеспечения города работала без перебоев. Обеспечение населения услугами водоснабжения, канализации, газоснабжения, тепла ведется в штатном режиме.

Обеспечена продовольственная безопасность города. Возобновлена работа почти 80 супермаркетов, трех крупных продовольственных рынков, 70 АЗС, 111 аптек, три из которых в круглосуточном режиме. Стоимость автогаза снижена до 70 тенге за литр.

«Принимаемые меры позволили постепенно нормализовать жизнь города. От нас необходимо только спокойствие, выдержка и понимание», - сказал Сагинтаев, напомнив о необходимости неукоснительно соблюдать требования режима ЧП и не нарушать комендантский час.