Состоялся телефонный разговор между главами МИД Туркменистана и Узбекистана

Сегодня, 10 января, состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Туркменистана Р.О.Мередова с Министром иностранных дел Республики Узбекистан А.Х.Камиловым.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений в свете договоренностей, достигнутых между Президентами Туркменистана и Республики Узбекистан во время неформального Саммита СНГ, состоявшегося в декабре прошлого года в г. Санкт-Петербурге.

В этом контексте было почеркнуто, что в соответствии с приглашением узбекской стороны, правительственная делегация Туркменистана во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана, курирующего вопросы экономики, в ближайшее время посетит г.Ташкент с визитом для проведения встреч и переговоров о расширении туркмено-узбекского сотрудничества в экономической сфере.