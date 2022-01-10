Глава МИД Казахстана проинформировал председателя ОБСЕ о миссии ОДКБ в его стране

Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау провел в понедельник телефонный разговор с исполняющим обязанности заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министр Тлеуберди представил текущую информацию о ситуации в Казахстане, рассказав также о продолжающейся миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он выразил приверженность президента и правительства [Казахстана] уважению и выполнению всех международных обязательств, в том числе в отношении прав человека и основных свобод", - говорится в распространенном заявлении польского председательства ОБСЕ.

Председатель ОБСЕ Збигнев Рау выразил сожаление казахстанской стороне из-за многочисленных жертв насилия и подчеркнул необходимость соблюдения обязательств ОБСЕ, в том числе касающихся прав человека. Рау указал на то, что Казахстан на протяжении многих лет является важным государством - участником ОБСЕ и активным партнером в Центральной Азии.

"Председатель ОБСЕ призвал все стороны действовать ответственно и сдержанно, а также воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации или подстрекательству к насилию. Он предложил помощь и поддержку властям и народу Казахстана в продолжении политических реформ при полном соблюдении обязательств в ОБСЕ, в том числе с помощью офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане", - резюмировали в организации.