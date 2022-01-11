О текущей ситуации в Алматы рассказали в комендатуре

В информцентре комендатуры Алматы предоставили сводку о ситуации в городе на утро 11 января, сообщает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Сообщается, что проведены спецоперации на участках Ауэзовского, Алатауского и Медеуского районов, микрорайоне «Ожет», жилом массиве, прилегающем к Международному аэропорту Алматы.

Всего задержано 1237 участников террористических атак, мародерств и других преступлений. Изъято 31 единица огнестрельного оружия и 1428 боеприпасов.

На блокпостах задержаны 38 человек, представляющие оперативный интерес. На пульт «102» поступило всего 608 сообщений. В сall-центр комендатуры поступило 253 сигнала от граждан, требовавших оперативного реагирования. Все сообщения отработаны.