Миротворцы в Казахстане ведут наблюдение с БПЛА в четырех районах воздушной разведки

Миротворцы ОДКБ в Казахстане ведут круглосуточный мониторинг при помощи беспилотных летательных аппаратов в четырех районах воздушной разведки. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Для контроля обстановки в районах выполнения задач подразделениями коллективных миротворческих сил ОДКБ задействованы подразделения беспилотных летательных аппаратов. Мониторинг обстановки беспилотными летательными аппаратами ведется круглосуточно в четырех районах воздушной разведки, результаты которого в режиме реального времени поступают на мобильные пункты управления", - говорится в сообщении.

Миротворцы ОДКБ осуществляют охрану аэродромов, хлебокомбинатов, теплоэлектростанций, телецентров, водонасосных станций, военных складов, арсеналов и других важных государственных, военных и социально значимых объектов, в том числе взяты под охрану ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Алма-Атинский хлебокомбинат, городской водоканал "Дружба", три центра телекоммуникаций "Алматы-телеком".