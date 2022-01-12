Контроль за выводом средств из страны усилен в Казахстане

В Казахстане усилен контроль за выводом средств из страны. Об этом заявил председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Глава государства констатировал, что в связи с введением режима чрезвычайного положения возрос риск вывода капитала за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок. В этой связи Национальным Банком совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка 10 января текущего года принят совместный приказ по усилению контроля за незаконным выводом денег из страны», - сказал Ерболат Досаев на заседании правительства.

По его словам, в соответствии с вышеуказанным приказом принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций, а также утвержден перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финансовому мониторингу.

В случае явных нарушений требований, такого рода операции будут оперативно приостанавливаться.

«Принимаемые меры основываются на лучшей мировой практике борьбы с отмыванием денег и полноценно внедряют принципы KYC (know your client). Это позволит обеспечить большую прозрачность трансграничных перетоков капитала. Хочу подтвердить, что добросовестные участники внешнеэкономической деятельности, включая резидентов и нерезидентов, не будут ущемлены в своих правах и ограничены в проведении международных операций», - заключил глава Нацбанка.