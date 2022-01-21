Казахстану нужна новая налоговая политика - Токаев

БАКУ /Trend/ - Казахстану нужна новая налоговая политика.

Об этом как передает в пятницу Trend со ссылкой на Акорду, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с представителями крупного отечественного бизнеса.

«Уплата налогов крупнейшими компаниями – это «песня печальная по своей сути». У нас на руках данные специализированных органов. Они свидетельствуют, что прибыльные гиганты под самыми разными предлогами уходят от полной уплаты налогов. Поручаю Премьер-министру окончательно разобраться с этой проблемой и обеспечить казну полагающимися ей средствами», – сказал он.

Говоря об эффективной налоговой политике, Касым-Жомарт Токаев указал на то, что по итогам 2020 года доходы государственного бюджета составили 34,6 млрд долларов (14,6 трлн тенге) или 20 % ВВП.

«Этого явно недостаточно для решения важнейших государственных задач. В странах ОЭСР доходы госбюджета достигают 40-50 процентов ВВП. Даже у наших ближайших соседей это соотношение значительно выше: Украина – 40 процентов ВВП, Россия – 35,4 процента, Кыргызстан – 31 процент. Далее. За 10 лет доля налогов в структуре ВВП страны снизилась с 9,9 процента до 7,3 процента. На этом фоне критически выросли трансферты из Национального фонда, с 2019 по 2021 годы – 12 трлн тенге, то есть без малого 30 млрд долларов», – сообщил Токаев.

Подобная ситуация, по мнению Токаева, требует принятия непростых решений.

«Нам нужна новая налоговая политика. Политика без «подводных камней» и отраслевого фаворитизма, прозрачная и понятная как бизнесу, так и Правительству», – отметил он.