Казахстан не ведет таможенный контроль с пятью государствами ЕАЭС

Сегодня в ходе пленарного заседания Сената заместитель Премьер-Министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев разъяснил механизм радиационного контроля ввозимых товаров, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Сотрудники таможни ведут радиационный контроль по товарам, которые к нам ввозятся. Это касается и игрушек. Если радиационный фон товаров превышает установленные нормы, они еще раз проверяются, исходя из общей массы. Если вновь будет показывать высокую радиацию, то они будут возвращены. Однако, если такие игрушки поступают, они являются контрабандой. У нас с пятью государствами ЕАЭС не ведется таможенный контроль», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

По его словам, в данном направлении усилен контроль.

«Если они проникают к нам через другие государства – несколько лет назад такие факты имели место, и с этой точки зрения соответствующими госорганами усилен контроль. В Министерстве торговли есть Комитет по метрологии и стандартизации, они ведут такой контроль. А Комитет Минздрава по санитарно-эпидемиологическому контролю ведет соответствующий надзор», - сообщил министр.

Главу Минфина депутаты также спросили о наличии единых требований к оборудованию радиационного контроля.

«Нет определенных требований, но каждое государство само делает выбор, в рамках ЕАЭС установлены типовые требования, их мы соблюдаем», - добавил глава Минфина.