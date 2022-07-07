Казахстан намерен трансформировать свои порты, превратив их в один из ведущих хабов Каспия

БАКУ /Trend/ - Казахстан намерен трансформировать свои порты, превратив их в один из ведущих хабов Каспийского моря.

Об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию транспортно-транзитного потенциала страны, передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Казахстан никогда не был морской страной и поэтому не задействовал в полном объеме возможности морских перевозок. Теперь другое время. Я ставлю перед правительством стратегическую задачу – трансформировать наши порты, превратив их в один из ведущих хабов Каспийского моря. Концептуально согласен, что требуется укрепить морской флот и создать контейнерный хаб в порту Актау», – сказал Токаев.

Президент также назвал одной из важных задач диверсификацию поставок нефти.

По его словам, приоритетным направлением для этого является Транскаспийский маршрут.

Глава государства поручил «КазМунайГазу» проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов проекта «Тенгиз».

«Правительству совместно с фондом «Самрук-Казына» следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь», – подчеркнул президент.